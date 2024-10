Warnke jako wampirzyca. Zapozowała w błyszczącej siateczce

Ok, rozumiem

Chyba żadna inna polska aktorka nie miałaby na tyle odwagi, by wcielić się w porażającą zmysłową energią wampirzycę. I mówimy tu o postaci bardziej w klimacie "Wywiadu z wampirem" niż "Zmierzchu".

Katarzyna Warnke jako modna wampirzyca

Katarzyna Warnke zdecydowała się na taki krok przy okazji sesji zdjęciowej do październikowego wydania magazynu K MAG. Wcześniej była femme fatale, a teraz poszła o krok dalej i, nie ma co ukrywać, stanęła na wysokości zadania. Efekty współpracy z fotografem Kamilem Kotarbą trafiły już do sieci.

Nie trzeba zostać ugryzionym. Zaledwie patrząc na to zdjęcie, można wydać ostatnie tchnienie – oczywiście z zachwytu nad poziomem artyzmu, który udało się osiągnąć Katarzynie Warnke oraz twórcom sesji.

Błyszcząca siateczka i nic więcej

Aktorka stanęła przed obiektywem na tle zamkowych wrót, mając na sobie długą do ziemi kreację z błyszczącej siateczki. To był jedyny element garderoby, którzy przysłaniał jej ciało. Autorzy sesji postawili na najgłośniejszy trend ostatnich sezonów, ale pokazali go w zupełnie innym anturażu. Czy właśnie tak wyglądałaby filmowa wampirzyca na miarę 2024 roku?

Główną siłą jest tutaj nagość przyozdobiona biżuteryjną suknią oraz muśnięciem czerwonej szminki. "Najseksowniejsza wampirzyca jaką widziałam" – napisała pod postem jedna z internautek, publikując komentarz wśród wielu innych komplementów.

