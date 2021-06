Warnke nago w łóżku. "Pewnego razu we Florencji"

- Myślę, że wulgarność jest tu akceptowana łatwiej niż swoboda seksualna czy nonszalancja. W cenie są wydęte usta, mocny makijaż, za którego brak jestem czasem atakowana. Słyszę, że jestem nieuczesana, bo nie mam upiętego koka albo loków i wyglądam jak zmokła kura czy topielica, bo lubię wet look. Kiedy umieszczam zdjęcie bez make-upu, to czytam: "Niech pani umaluje rzęsy!" - mówiła nam. - To wszystko jest bardzo interesujące, ciekawią mnie te reakcje. Ale nie mam zamiaru dostosowywać się do istniejących standardów. Cenię swój gust i przestrzeń wolności, którą daje mi moja świadomość.