Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Ludzie + 3 danoneżywnośćprodukty 2 godziny temu Materiał powstał przy współpracy z Danone Wartości odżywcze w diecie Polaków W ostatnich latach możemy zauważyć, że Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Dostrzegają, że stan zdrowia ściśle wiąże się ze stylem życia i sposobem odżywiania. Ponad połowa z nas ocenia, że odżywia się zdrowiej niż kiedyś(1) . Widzimy to też w sklepach, w których aktualnie bez problemu znajdziemy np. ekologiczne produkty spożywcze, podczas gdy jeszcze niedawno było to dosyć trudne. Popyt wyznaczył podaż. To wszystko potwierdza również badanie Instytutu Kantar, które zostało przeprowadzone z inicjatywy spółki Danone(2). Share Źródło: materiały partnera Wartości odżywcze produktów Wartość odżywcza danego produktu spożywczego jest to stopień pokrycia dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminy i składniki mineralne, które można w tym produkcie znaleźć. Informacja o wartościach odżywczych zgodnie z przepisami prawa jest zawsze obecna na opakowaniu. Dzięki temu możemy sprawdzić, jakie jest wzajemne zbilansowanie poszczególnych składników i ich zawartość w 100 g, 100 ml lub jednej porcji. Na etykiecie znajduje się też kaloryczność produktu. Jednak czy Polacy, kupując żywność, rzeczywiście sprawdzają jej wartości odżywcze? Z badania Instytutu Kantar wynika, że nie do końca. Aż 4 na 10 ankietowanych nie bierze pod uwagę tego elementu w trakcie robienia zakupów(3). Najczęściej szukamy informacji na temat terminu przydatności do spożycia (91 proc. respondentów) oraz składu produktu (83 proc.). Tymczasem, dbając o zdrowe odżywianie i prawidłowo zbilansowaną dietę, to wartości odżywcze powinny być jednym z głównych kryteriów wyboru produktów spożywczych. Niewłaściwie dobrana żywność może skutkować nadmiarem lub niedoborem poszczególnych składników odżywczych. To z kolei może prowadzić do problemów zdrowotnych. Niestety, jak wynika z przytoczonego badania, dla co piątej badanej osoby informacje na opakowaniu są nieczytelne ze względu na małe czcionki, a niemal co czwarty konsument ma problem ze zrozumieniem opisów wartości odżywczej – informacje są dla niego niejasne i nie wie, co oznaczają (13%) lub są opisane w zbyt skomplikowany sposób (10%). Zwyczajnie nie mamy też czasu, by wnikliwie przeglądać wszystkie opakowania kupowanych produktów. Jeśli już zwracamy uwagę na wartości odżywcze, to ponad połowa z nas ocenia je bardzo intuicyjnie, bo nie ma specjalistycznej wiedzy, która czasem jest do tego wręcz niezbędna. materiały partnera Źródło: materiały partnera Właśnie po to, by zachęcić Polaków do świadomego wybierania żywności, spółka Danone stopniowo wprowadza na swoich produktach dobrowolny system znakowania żywności Nutri-Score. Na czym polega system Nutri-Score? Nutri-Score jest to ocena wartości odżywczej produktu widoczna na jego opakowaniu. Na etykiecie zawarta jest prosta i czytelna informacja o tym, jak często albo też w jakiej ilości zgodnie z systemem Nutri-score można spożywać poszczególne produkty. Dzięki temu konsumenci mogą świadomie wybierać bardziej wartościowe produkty spożywcze i wiedzą, które z nich można jeść częściej, a które rzadziej. materiały partnera Źródło: materiały partnera System Nutri-Score jest bardzo przejrzysty i zamieszczony w widocznym miejscu na przodzie opakowania. Składa się z pięciu liter (A, B, C, D, E) i kolorów, które im odpowiadają (ciemnozielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy i czerwony). A i B to kolor zielony. W ten sposób określane są produkty, które warto spożywać częściej lub w większej ilości. Kolor żółty odpowiada literze C i oznacza produkty, które powinno się spożywać w sposób umiarkowany. Z kolei litery D i E to kolor pomarańczowy i czerwony. Oznaczają one produkty, które należy spożywać, ale rzadziej lub w mniejszej ilości ze względu na większą zawartość składników, które powinny być ograniczane w diecie, np. sól, cukier czy tłuszcze nasycone. System Nutri-Score ocenia produkt jako całość, kompleksowo, a nie poszczególne składniki indywidualnie więc nie wymaga specjalistycznej wiedzy, by go zrozumieć. Opracował go zespół naukowców, którzy specjalizują się w epidemiologii żywieniowej. Został obliczony na podstawie informacji o zawartości poszczególnych składników w 100 g albo 100 ml produktu, więc jest obiektywny. W ten sposób łatwiej porównywać ze sobą poszczególne produkty. materiały partnera Źródło: materiały partnera Dzięki prostym oznaczeniom wystarczy jeden rzut oka na opakowanie, by zdecydować, czy dany produkt kupić, czy nie. System jest więc bardzo czytelny i zrozumiały nawet dla osób starszych czy nie do końca rozumiejących oznaczenia wartości odżywczych na etykietach. Świadome odżywianie i robienie zakupów spożywczych to klucz do tego, by jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Dzięki systemowi Nutri-Score może być to o wiele prostsze. (1) Badania TGI Instytutu Kantar, listopad 2019

(2) Badanie zrealizowane przez Kantar Polska S.A., październik 2020, CAWI, próba reprezentatywna N = 1010

(3) Badanie zrealizowane przez Kantar Polska S.A., październik 2020, CAWI, próba reprezentatywna N = 1010