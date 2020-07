Wątpią, czy kochają partnera. Czym jest relacyjny zespół obsesyjno-kompulsywny?

Zespół obsesyjno-kompulsywny to choroba, która dotyka wielu gwiazd. Leonardo DiCaprio, Charles Dickens, Martin Scorsese, Woody Allen, Charlize Theron, Cameron Diaz – oni wszyscy wątpili w swoje związki.

Zespół obsesyjno-kompulsywny (ROCD) to przypadłość, która powoduje, że osoby nim dotknięte, nieustannie się zadręczają. Ich myśli krążą głównie wokół relacji. Wątpią w to, czy kochają partnera, podważają to, czy ich relacja jest właściwa. Nie wierzą w miłość drugiej osoby, a nawet jeśli wierzą, nieustannie ją sprawdzają. Często przed zakończeniem relacji powstrzymuje je lęk, a kontynuując ją, nie są szczęśliwe.

ROCD jakie są objawy?

Jedną z form ROCD jest skupianie się na wadach partnera i częste ich wyolbrzymianie. Osoby z zespołem obsesyjno-kompulsywnym przestają zauważać to, co w ich wybranku jest dobrego, a koncentrują się na niedoskonałościach. Z czasem może doprowadzić to nawet do rozpadu związku.

"W zespole obsesyjno-kompulsywnym nawracające myśli są nieadekwatne do sytuacji, niezwykle natarczywe i męczące" – wyjaśnił w rozmowie z Wysokimi Obcasami Bartosz Zalewski z Uniwesytetu SWPS. Ekspert zaznaczył, że prowadzi to nie tylko do silnej kontroli partnera, ale również samego siebie.

Osoby, które nie panują nad zwątpieniem i tego typu myślami powinny skorzystać z pomocy specjalisty.

