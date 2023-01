Ważna wiadomość dla emerytów. Chodzi o staż pracy

Waloryzacja i nowy próg dochodowy

Jak wynika z uchwalonego przez rząd budżetu, waloryzacja wyniesie 13,8 proc., a minimalna emerytura wzrośnie o 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Podniesiony zostanie także próg dochodowy, uprawniający do otrzymania tzw. 500 plus dla emerytów, czyli uzupełniającego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.