Codziennie obserwują problemy pacjentów. "Nie stać ich na zakup podstawowych leków"

Marlena zauważa, że większość emerytów chętnie sięga po suplementy diety. Czasem nawet kosztem leków, które przepisują im lekarze. - Wierzą w to, co wmawiają im producenci. Bezrefleksyjnie oglądają reklamy, a później przychodzą do apteki i proszą o "cuda, które widzieli w telewizji". Nie wierzą, gdy tłumaczę im, że suplementy, które kosztują 40 zł, mają ten sam skład, co lepiej przetestowany produkt za połowę ceny - dodaje.