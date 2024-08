Nie dostaną renty wdowiej. Wszystko przez ich wiek

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje osobom uprawnionym do pobierania emerytury bądź renty wypłacanej wcześniej zmarłemu. Do osób uprawnionych zalicza się wdowy, wdowców, dzieci, wnuki, a także rodziców zmarłego.