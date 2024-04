Wbij w ziemię. W mig pozbędziesz się szkodników

Młode larwy oraz dorosłe gąsienice żywią się liśćmi i pędami wielu roślin, co odbiera im potrzebne do rozwoju składniki odżywcze. Rośliny, które padły ofiarą gąsienic, zaczynają żółknąć i słabnąć, a w skrajnych przypadkach mogą nawet obumierać. Gdy zauważysz gąsienice w ogrodzie, umieść w ziemi jeden przedmiot, który sprawi, że szkodniki opuszczą twój ogród natychmiast.

Motyle oraz błonkówki, w pierwszej fazie swojego cyklu życiowego, przyjmują formę gąsienicy. Poruszanie się po roślinach umożliwiają im przesuwki, które znajdują się na spodzie ich ciała. To właśnie one umożliwiają bezproblemowe "wspinanie się" po liściach i łodygach.

Niestety gąsienice motyli jak i błonkówki odżywiają się roślinami, co może przyczynić się do znaczących strat w ogrodzie. Niektóre gatunki gąsienic są trudne do zauważenia, gdyż bytują wewnątrz roślin, co ułatwia im żerowanie.