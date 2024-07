Wcale nie taka zdrowa? Wiadomo, kto powinien unikać wątróbki w diecie

Dna moczanowa to rodzaj bolesnego zapalenia stawów. Ból powstaje w wyniku odkładania się kryształków moczanu sodu w płynie stawowym. Wspomniany związek wytwarza się w organizmie, gdy podnosi się poziom stężenia kwasu moczowego.

W przypadku tego schorzenia bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie ma dieta. Jeżeli zawiera ona zbyt dużo substancji o nazwie puryny, dochodzi do powstawania kwasu moczowego. Puryny znajdują się w dużych ilościach m.in. właśnie w podrobach. Z tego względu wątróbka nie jest trafnym wyborem żywieniowym.

Nie tylko osoby z dną moczanową powinny unikać wątróbki. W podrobach mamy też wysoki poziom cholesterolu. Z tego względu nie jest dobrym wyborem dla osób cierpiących na miażdżycę, schorzenia układu krążenia, dolegliwości serca. Spożywanie wątróbki może też prowadzić do powstawania kamieni moczowych, dlatego odradzana jest chorującym na kamicę nerkową.

W wątróbce znajduje się dużo witaminy B12 oraz żelaza, dlatego nie jest odpowiednia dla kobiet w ciąży. Co więcej, w produkcie mamy też ogromne ilości witaminy A, że może powodować uszkodzenia układu nerwowego płodu. Jeżeli spodziewamy się dziecka, i mamy wątpliwości, co do odpowiedniego dla nas jadłospisu, skontaktujmy się z lekarzem pierwszego kontaktu lub dietetykiem.