Jedyny skuteczny sposób na odchudzanie? Dietetyczka poleca metodę 1:2

Dietetyczka Daniela Kielkowski podkreśliła, że kluczem do utraty zbędnych kilogramów nie jest katowanie się treningami na siłowni. Pochodząca z Berlina ekspertka na poparcie swojej tezy ma porządne dowody - przeanalizowała bowiem metabolizm u 15 tys. osób . O wynikach 20-letnich badań dietetyczka opowiedziała w trakcie rozmowy z "Bild".

Na samym początku walki z nadprogramowymi kilogramami zwykle skupiamy się na zmianie nawyków żywieniowych i tych dotyczących aktywności fizycznej. Wiele osób twierdzi, że aby zmienić sylwetkę, konieczna będzie intensywna praca na siłowni, a np. sporty wytrzymałościowe, jak jogging, na nic się zdadzą. - To nieprawda - mówi dietetyczka Daniela Kielkowski.

Ciało o wyższej masie potrzebuje mięśni, aby prawidłowo funkcjonować. Stąd, jeżeli chcemy zrzucić wagę, musimy skupić się na poprawie ich działania. - Każda komórka mięśniowa to mały cud ze złożonym systemem metabolicznym. Musi funkcjonować prawidłowo, aby na przykład spalać tłuszcz - kwituje Kielkowski.

Trening wytrzymałościowy to natomiast tzw. sport aerobowy. - Jednostajne ruchy przy umiarkowanym tętnie stymulują krążenie krwi. Bogata w tlen krew niezawodnie zaopatruje komórki mięśniowe, które mogą następnie przekształcać węglowodany i tłuszcze w energię - tłumaczy dietetyczka.

