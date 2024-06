Posłanka przeszła metamorfozę. "W Brukseli nie lubią takich fryzur"

Posłanka Marta Wcisło dostała się do Parlamentu Europejskiego. Aby reprezentować Polskę jak najlepiej, postanowiła wybrać się do fryzjera. Oprócz tego 55-latka odwiedziła kosmetyczkę i manicurzystkę.

Specjalistki zadbały o wygląd eurodeputowanej, tworząc wyjątkowy manicure. Na granatowych paznokciach namalowały żółte gwiazdki nawiązujące do Unii Europejskiej. Najbardziej jednak szokuje decyzja o skróceniu charakterystycznego warkocza, który towarzyszył posłance podczas całej kampanii wyborczej.

55-latka wciąż może pochwalić się długimi blond włosami, które chętnie upina w warkocz. Oprócz tego Marta Wcisło postanowiła uzupełnić nowy look przedłużonymi rzęsami.

W niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wyłonili 53 europosłów z ponad tysiąca kandydatów. Koalicja Obywatelska uzyskała 21 miejsc, Prawo i Sprawiedliwość 20, Konfederacja 6, a Trzecia Droga i Lewica po 3 miejsca. Marta Wcisło, startująca z listy KO na Lubelszczyźnie, otrzymała 103 740 głosów, zajmując drugie miejsce w swoim okręgu, zaraz za Mariuszem Kamińskim z PiS.

