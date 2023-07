"Wdowia choroba". Dotyka kobiety, które nie uprawiają seksu

Utrata kontroli

To, co może wydawać się śmieszne lub niepoważne, jest poważnym problemem, choć nieujętym w klasyfikacji chorób ICD. - Wdowia choroba, inaczej zespół Kehrera, to zaburzenie dotykające kobiety, które przez dłuższy czas nie uzyskiwały satysfakcji seksualnej, a ich potrzeby seksualne nie były zaspokajane – tłumaczy dr Justyna Sołowiej-Chmiel, psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.