WE BELONG TO SOMETHING BEAUTIFUL – Sephora rusza z nową, globalną kampanią

SEPHORA – wiodący, globalny lider prestiżowego omni-retailu kosmetycznego, 5 marca rusza jednocześnie z jedną spójną kampanią w prawie 35 rynkach na całym świecie pod wspólnym hasłem: "We belong to something beautiful" (Razem tworzymy piękno). Marka Sephora, której misją jest inspirowanie swojej społeczności inkluzywną wizją piękna, raz jeszcze podkreśla swoją rolę jako miejsca oferującego przestrzeń do swobodnego odkrywania, testowania i wyrażania siebie. Miejsca wolnego od osądzania, wzmacniającego pewność siebie i samoakceptację.