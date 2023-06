Weekendowy horoskop miłosny – 16-18 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – weekendowy horoskop miłosny, 16-18.06.2023

Uczuciowe sprawy Byka rysują się ostatnio bardzo obiecująco. Wraz z napływem wiosny i on poczuł drgnienie serca. W ten weekend koniecznie powinien wybrać się na romantyczną randkę z osobą, do której czuje silny pociąg. Sprawy potoczą się bardzo szybko, a Byk będzie z rozwoju sytuacji zadowolony. Czy właśnie spotkał swoją drugą połówkę? O tym może zdecydować tylko on sam.