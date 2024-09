Weronika Marczuk o agencie Tomku. "On jest jeszcze większą ofiarą"

Weronika Marczuk była u szczytu popularności (zasiadała m.in. w jury programu "You Can Dance"), gdy rozpętała się afera z jej udziałem. W 2009 roku została zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA, spędziła w areszcie trzy dni, po czym wyszła z niego za kaucją wysokości 600 tys. zł.

– Później oczywiście było mi bardzo przykro i bardzo źle. Kilka lat nie mogłam dojść do siebie, ale kiedy wszystko minęło i zrozumiałam cały ten mechanizm, szczerze uważam, że on jest jeszcze większą ofiarą ostatecznie – dodała w rozmowie z Moniką Richardson.

