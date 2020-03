Weronika Rosati ćwiczy w domu. Fani sugerują żeby posprzątała

"A Wy próbujecie się trochę ruszać będąc teraz w domu?" – zapytała w mediach społecznościowych aktorka i pokazała, jak ćwiczy jogę. Część osób zarzuciło jej, że ma bałagan w mieszkaniu.

"My z Eli korzystamy z czasu do doskonalenia kolejnych póz jogi. W końcu na to mamy czas i cierpliwość" - napisała Weronika Rosati w poście i opublikowała zdjęcie. Większość fanów w pozytywny sposób odniosła się do wpisu. Znaleźli się też tacy, którzy zasugerowali, aby gwiazda serialu "Zawsze warto" posprzątała. Aktorka zdecydowanie ignoruje takie komentarze.