Weronika Rosati ma nową makijażystkę. Opublikowała urocze nagranie

"Reżyserzy byli nią zachwyceni, ale to był przypadek – od razu mówię i ona nie jest pod swoim imieniem i nazwiskiem. Okazało się, że dziecko, które było na planie i z którym miałam mieć interakcje, nie do końca się sprawdzało. Reżyser zapytał mnie wtedy, czy nie mam małej na dole, a ja: 'No, mam'. To był przypadek" – mówiła.

Córka Weroniki Rosati zostanie makijażystką

"Będę miała makijaż zrobiony przez profesjonalną makijażystkę. Elizabeth, czy pomalujesz mi usta?" – pyta aktorka. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi, a za chwilę słyszmy, jak Rosati zatrzymuje córkę, która prawdopodobnie próbowała włożyć sobie pędzelek do ok.

"Nie, nie, nie. To nie do oczu. To do ust" – tłumaczy cierpliwa mama. Ostatecznie 3-latce udaje się zlokalizować usta aktorki, co spotyka się z ogromnym uznaniem. "Świetnie. Jesteś zatrudniona" – mówi dumna mama.