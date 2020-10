Weronika Rosati o macierzyństwie. "Zdjęcia nie odzwierciedlają rzeczywistości"

Weronika Rosati i jej 3-letnia córka Elizabeth nie rozstają się na krok. Szczęśliwa mama często nawet zabiera pociechę ze sobą do pracy. 3-latka zresztą ma już na swoim koncie debiut aktorski. Rosati jakiś czas temu wyznała w rozmowie z portalem Pomponik.pl, że jej latorośl wystąpiła w dwóch filmach. Jednak tym razem aktorka zdradziła, że jej życie nie jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Wychowanie 3-latki to niemałe wyzwanie.

Weronika Rosati o urokach macierzyństwa

Młoda mama przyznała, że kiedy Ela śpi, nie wie, co ma ze sobą zrobić: odsypiać, pracować, czytać, czy spokojnie poleżeć na plaży. Później w komentarzach odniósł się do tych słów Maciej Zakościelny, który zasugerował, że jest pewien sposób, żeby nie zadawać sobie pytań, co robić podczas drzemek Eli. Rosati nie odpowiedziała na jego komentarz, a on nie rozwinął swojej myśli.