Weronika Rosati prosi media "o nietworzenie nieistniejącego nieporozumienia"

Weronika Rosati na swoim instagramowym profilu zaapelowała o to, żeby nie tworzyć nieporozumień między nią, a Kingą Rusin. Na siłę i bez sensu.

Wszystko za sprawą zdjęcia w mediach społecznościowych, które aktorka opublikowała w Walentynki. We wpisie zdradziła, że wieczór spędzi z Jane Fondą, a fotografię wykonała pod słynnym budynkiem Chinese Theater. Polska aktorka w komentarzu do fotografii nawiązała do afery z Kingą Rusin. Zrobiła to w dyplomatyczny sposób. "Jak wiecie Jane uwielbiam i podziwiam. Poznałam ją jakiś czas temu. Nie były w to wmieszane kapcie, ale mam z tego spotkania nawet wspólne selfie" - napisała dowcipnie i wyjaśniła od razu, że post to nie jest zwykłe przechwalanie się, a zachęta do odwiedzenia profilu amerykańskiej aktorki i aktywistki na Instagramie.