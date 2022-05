Weronika Rosati skomentowała proces Heard-Depp. Poparła jedną ze stron

Weronika Rosati skomentowała sprawę Deppa i Heard

"Ciągle pytacie mnie, co sądzę o procesie Depp-Heard. Ten artykuł to moja odpowiedź. Przeczytajcie go. Jeśli nie zgadzacie się z jego treścią, czytajcie go aż do momentu, w którym właściwie ją zrozumiecie" - napisała Rosati w opublikowanej relacji na Instagramie.