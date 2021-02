Weronika Rosati wybrała się do restauracji. "Po długiej przerwie zrzuciłam dresy i założyłam obcasy"

Aktorka Weronika Rosati, choć mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych prowadzi profile w mediach społecznościowych z myślą o swoich fanach w Polsce. Dzieli się przemyśleniami dotyczącymi pandemii koronawirusa, życiem prywatnym i wszystkim co związane z macierzyństwem. Ostatnio cieszyła się, że wraca do pracy, teraz poinformowała, że zdecydowała się wyskoczyć na kolację do ulubionej restauracji.

Obostrzenia – koronawirus

Choć cieszy się z wyjścia pisze również, że ma obawy co do tego, jak będzie wyglądała rzeczywistość po pandemii.

"Jak myślicie, czy życie wróci do stanu, jaki był przed epidemią, czy świat już będzie zupełnie inny? Co wróci? Co się zmieni? Co już nigdy nie będzie takie same?" – zapytała swoich obserwatorów aktorka.