Weszła na ściankę w białej mini. Ale to płaszcz miał zwracać uwagę

We wtorkowy wieczór gwiazdy tłumnie zjechały się na pokaz nowej kolekcji Deni Cler. Wśród nich znalazła się Maria Dębska, która postawiła na maksymalnie prostą, białą sukienkę mini. Ale to cekinowy płaszcz miał zagrać pierwsze skrzypce w tej stylizacji.

Na widowni zasiadła też Maria Dębska, która znana jest z doskonałego stylu. Na jaki look postawiła przy okazji wieczornego wydarzenia modowego? Prostotę przełamała błyszczącym szaleństwem.

Klasyka i prostota zawsze się obronią. Maria Dębska dobrze o tym wie

Mała czarna to must have w kobiecej garderobie. Ale wygląda na to, że Maria Dębska woli małą białą, którą wybrała nie po raz pierwszy. Tym razem postawiła na maksymalnie prosty, delikatnie trapezowy krój z zabudowanym dekoltem, który sprawdzi się szczególnie w przypadku eleganckich, letnich okazji.

Maria Dębska po raz kolejny postawiła na białą mini © AKPA | AKPA

Aktorka zestawiła z sukienką białe sandałki na słupkach i z grubymi paskami. Ten element przywodzi na myśl modę sprzed 10 lat, dlatego lepszym wyborem pod kątem nowoczesnego sznytu byłyby buty z cienkimi paseczkami i na szpilkach o dowolnej wysokości. Ale taką drobnostkę jak najbardziej można wybaczyć.

Maria Dębska dobrała buty do sukienki © AKPA | AKPA

Cekinowy płaszcz to wybór dla odważnych

Jednak, aby nie było zbyt biało, lekko i wakacyjnie, Maria Dębska dorzuciła do stylizacji sięgający samej ziemi płaszcz pokryty cekinami w szampańskim odcieniu. Z pewnością nie jest to element garderoby do noszenia na co dzień, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by raz na jakiś czas zaszaleć z takim wyborem.

Maria Dębska zaprezentowała się w cekinowym płaszczu © AKPA | AKPA

