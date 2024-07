Weterynarze ostrzegają. Roślina stanowi poważne zagrożenie dla psów

Ok, rozumiem

Planujesz spacer po łące razem ze swoim czworonogiem? To nie najlepszy pomysł. Rosną na niej rośliny, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia psa.

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale i szereg obowiązków. To my jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie czworonoga. Musimy zapewnić mu karmę, opiekę medyczną i odpowiednią dawkę ruchu.

Łąka to jedno z niewielu miejsc, po którym pies może poruszać się bez żadnych ograniczeń. Okazuje się, że spacer po łące wiąże się z dużym zagrożeniem dla zdrowia czworonoga. Latem kwitną na nich kłosy, które mogą wbić się w nos, ucho lub skórę pupila. Jak uchronić psa przed kłosami?

Pies ciągle kicha? To wina kłosów

Kłos to rodzaj kwiatostanu groniastego, który rośnie na polach, łąkach czy przy drogach. Roślina sama w sobie nie stanowi zagrożenia, jednak latem, kiedy zaczyna wysychać, pojawiają się na niej ostre nasiona. W trakcie spaceru z czworonogiem na łące osadzają się na sierści, tworząc na niej kołtuny. Co gorsza, ostre końcówki potrafią przebić się przed naskórek. W skrajnych przypadkach dostają się do organów wewnętrznych, wywołując stan zapalny.

To niejedyne zagrożenie ze strony kłosów. Pamiętajmy, że pies poznaje świat poprzez obwąchiwanie. Kiedy zbliży się do rośliny, nasiono może przedostać się do jego nosa, co objawia się niekontrolowanym atakiem kichania. W takim wypadku konieczna jest wizyta u weterynarza.

Uważaj na wyki i owies. Mogą wbić się w łapy

Mogłoby się wydawać, że łąka to jedno z najlepszych miejsc, w jakie można zabrać psa. Okazuje się, że to nie najlepszy pomysł, bowiem latem i wczesną jesienią rosną na nich nie tylko kłosy, ale i wyki oraz owies długi. Każda z tych roślin zakończona jest ostrą końcówką, które mogą wbić się w sierść, ucho, nos czy łapy, wywołując przy tym ogromny dyskomfort.

Zraniony pies będzie próbował samodzielnie pozbyć się kłosów, jednak w trakcie wylizywania czy wygryzania wbije je w skórę jeszcze bardziej. Jeśli po przyjściu ze spaceru zauważysz, że pupil kompulsywnie liże się bądź gryzie w jednym miejscu, kuleje, czy często kicha lub charczy, udaj się do weterynarza. Nie zwlekaj — uszkodzenie skóry bądź tkanki może prowadzić do powstania poważnego stanu zapalnego, który wymaga antybiotykoterapii.

