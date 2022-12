Wetrzyj kroplę w szybę. Okna już zawsze będą suche

Jak do tego nie dopuścić? Przede wszystkim - zalegającej wody należy się pozbywać. Lynsey, autorka popularnego profilu na TikToku o nazwie "Queen of Clean", nie rozstaje się ze szmatką. Każdego ranka usuwa wilgoć za pomocą ścierki z mikrofibry. Warto również otworzyć na chwilę okna i przewietrzyć mieszkanie. To jednak tylko półśrodek, bo groźnemu zjawisku warto zapobiegać.