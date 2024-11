Wetrzyj w deskę i odczekaj. Po kilku minutach będzie lśniła

Żółte plamy na desce sedesowej są problemem, z którym zmaga się wiele osób. Choć wydaje nam się, że dokładnie sprzątamy łazienkę, często niestety pomijamy deskę, na której zbiera się najwięcej bakterii. Jeżeli pojawiły się na niej żółte plamy, należy przystąpić do zdecydowanego działania, by szybko i skutecznie się ich pozbyć.

Deska sedesowa to miejsce, które regularnie dotykamy naszymi dłońmi. Dlatego tak ważne jest to, aby zawsze po skorzystaniu z toalety dokładnie umyć ręce. Jeżeli widzimy, że na desce pojawiły się zarówno żółte plamy, jak i nalot, wystarczy zrobić jedną rzecz.

Z plamami i zaciekami świetnie poradzi sobie mieszanka cytryny i soli kuchennej . Cytrynę należy przekroić na pół, a jedną połowę posypać solą kuchenną. Następnie wetrzeć cytrynę i sól w deskę sedesową, a po odczekaniu kilka minut, dokładnie przetrzeć wszystko mokrą ściereczką. W razie potrzeby można powtórzyć to kilka razy.

Innym sposobem na plamy i zacieki na desce sedesowej jest wykorzystanie sody oczyszczonej i octu . Te dwa produkty tworzą idealne połączenie do usuwania nawet najtrudniejszych plam. Deskę należy posypać sodą oczyszczoną, a następnie spryskać ją octem. Po kilku minutach przetrzeć deskę czystą szmatką. Efekt? Śnieżnobiała deska bez śladu plam.

Znacznie mniej popularnym, ale równie skutecznym sposobem jest użycie grejpfruta i soli . Po przekrojeniu owoca na pół, należy zanurzyć go w soli i przetrzeć nim deskę sedesową. To nie tylko usunie plamy, a pozostawi także przyjemny, świeży zapach.

