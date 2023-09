Wetrzyj w kubek. Zapomnisz o osadzie

Twarda woda a osad na naczyniach

Woda, jaka dochodzi do naszych rur, w większości przypadków jest twarda. Twarda woda "przyczepia" się do powierzchni, tworząc kamień i trudny do usunięcia osad. Niestety, przekłada się też ona na smak, zwłaszcza kawy i herbaty. Wiedzą o tym doświadczeni bariści, którzy często korzystają z dzbanków filtrujących, które zmiękczają wodę i usuwając z niej niepotrzebne minerały.