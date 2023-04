Wetrzyj w materac. Żółte plamy znikną momentalnie

Pranie materaca nie należy do najłatwiejszych zadań. Jednym z powodów jest długi czas jego schnięcia, co wiąże się z ryzykiem rozwoju pleśni. A gdy tylko się pojawi, konieczna jest wymiana materaca, co jest kosztownym wydatkiem. Podpowiadamy, jak wyczyścić materac, bez ryzyka, że rozwinie się na nim pleśń.