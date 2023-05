Wetrzyj w poduszkę. Usuwa w mig żółte plamy

Pranie poduszek: Co musisz wiedzieć?

Nie każdą poduszkę można prać. Wszystko zależy od jej wypełnienia. Gryka, sztuczny puch czy pierz nie nadaje się do prania. Na szczęście, w takich przypadkach można prać pokrowiec, którym pokryta jest poduszka. Chroni on wnętrze poduszki przed zabrudzeniem i odkształceniem. Ze względów higienicznych, pokrowiec powinno prać się przynajmniej raz w miesiącu. To prawdziwe siedlisko bakterii, na którym zbiera się kurz, łój, naskórek, kosmetyki. Bytują też na nim roztocza.