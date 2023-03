Wlej do odpływu i odczekaj. To sekretny sposób hydraulików

Do sporządzenia domowego udrażniacza do zlewu potrzebujesz octu i sody oczyszczonej. Zarówno ocet, jak i soda to coś, co większość z nas ma zawsze w domu. Jak przygotować taką mieszankę? 500 ml octu wymieszaj z 4 łyżkami sody oczyszczonej. Soda i ocet wchodzą w reakcję chemiczną, więc miksturę należy wlać do odpływu natychmiast po przygotowaniu. Następnie, zagotuj cały czajnik wody, tj. 1,5 litra i wlej wrzątek do odpływu. Mieszanka sody i octu powinna "wyżreć" zalegające w odpływie resztki.