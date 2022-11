Wetrzyj we włosy, zanim założysz czapkę. Fryzura przetrwa cały dzień

Wiatr, deszcz i niska temperatura - to warunki, które nie sprzyjają pięknie ułożonym fryzurom. Dodając do tego wszystkiego jeszcze czapkę, która elektryzuje włosy, utrzymanie pasm w ryzach będzie naprawdę trudne. Jaką fryzurę wybrać, by włosy układały się tak, jak sobie tego życzymy? Zdradzamy kilka patentów.