Weź marker na cmentarz. Unikniesz problemu

Dzień Wszystkich Świętych jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu. To czas, kiedy odwiedzamy groby najbliższych, składając kwiaty i zapalając znicze. W tym roku święto to będzie jednak jeszcze droższe. Warto podjąć kroki, by zabezpieczyć się przed potencjalnymi kradzieżami na cmentarzach.