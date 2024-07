Weź ze sobą do sanatorium. Czekają na ciebie zniżki

Karta Dużej Rodziny, pierwotnie stworzona z myślą o rodzinach wielodzietnych, dziś służy również emerytom jako narzędzie do oszczędzania podczas pobytów sanatoryjnych.

Dokument ten jest honorowany w licznych ośrodkach uzdrowiskowych na terenie całego kraju, oferując nie tylko rabaty na pobyty, ale także darmowe atrakcje turystyczne. Dzięki niej seniorzy otwierają sobie drzwi do świata zniżek i dodatkowych benefitów w wielu polskich uzdrowiskach.

Emeryci mogą skorzystać z Karty Dużej Rodziny m.in. w Ciechocinku, Kołobrzegu, Dąbkach czy Krynicy Zdrój. Warto zauważyć, że zniżki nie ograniczają się jedynie do samych pobytów. W niektórych miejscach, jak np. w Klinice uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku, można skorzystać z 50 proc. ulgi na specjalistyczne badania. Z kolei 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny oferuje rabaty na badania diagnostyczne, laboratoryjne oraz zabiegi lecznicze.

Jeśli chcesz wyrobić Kartę Dużej Rodziny, możesz to zrobić online na portalu empatia.mpips.gov.pl lub osobiście w urzędzie gminy, lub w MOPS-ie w miejscu zamieszkania. Pamiętaj jednak, że czas oczekiwania na wydanie karty wynosi do 30 dni. W razie utraty karty, koszt duplikatu to 15 zł, a dodatkowy egzemplarz kosztuje 10 zł.