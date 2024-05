Tak bawią się w polskich sanatoriach. Seniorzy mają dużo rozrywek

Sanatoria to miejsce, gdzie można, a nawet należy odpocząć i wrócić do zdrowia. Co jednak dzieje się w placówkach po zakończonych zabiegach? Kuracjusze nie mogą narzekać na brak rozrywek.

Sanatoria w Polsce od dekad cieszą się niesłabnącą popularnością, oferując kuracjuszom nie tylko szansę na poprawę zdrowia, ale także relaks i wypoczynek w malowniczych zakątkach kraju. Pobyt w sanatorium to nie tylko zabiegi lecznicze, ale także okazja do skorzystania z bogatej oferty rekreacyjnej i kulturalnej. Goście mogą oddać się spacerom po pięknych parkach zdrojowych, kąpielom w basenach, ale nie tylko.

Wieczorami w wielu ośrodkach odbywają się wieczorki zapoznawcze i dancingi, a sanatoria do późnego wieczora tętnią życiem - Powinniśmy bawić się, rozmawiać. Żeby nie było smutnych chwil - powiedziała jedna z kuracjuszek w rozmowie z dziennikarką "Dzień Dobry TVN".

Jak wyglądają polskie sanatoria?

Sanatoria to świetna okazja do odpoczynku i relaksu, ale również do poznania nowych twarzy. Wieczorki zapoznawcze w trakcie turnusów cieszą się dużym zainteresowaniem. Jak przyznał jeden z kuracjuszy, samemu nie udało mu się wejść do sali, ponieważ zainteresowanie było ogromne.

- Wczoraj był wieczorek zapoznawczy i już się nie wcisnąłem, było takie zainteresowanie, że nie udało mi się nikogo poznać, [...] lubię poznawać nowych ludzi. Każdy z nas jest inny i tej inności od innych się uczymy - dodał w rozmowie z Żanetą Rosińską, Krzysztof Wąsik.

Inna z kuracjuszek przyznała, że w trakcie jednego z dancingów udało jej się trochę pobawić.

- Pań było więcej niż facetów, ale mnie się bardzo podobało. My się bawimy same. Kobiety same umieją się bawić, jeżeli potrafią tańczyć i mają poczucie humoru (...) Powinniśmy bawić się, rozmawiać. Żeby nie było smutnych chwil - przyznała Krystyna Ksiądz.

"My się dopiero rozkręcamy"

Jeden z seniorów przyznał z uśmiechem, że dopiero teraz ma czas na zabawę w swoim życiu.

- Siedemdziesiątka, to się szaleje teraz - zaznaczył Jerzy, a siedząca obok Krystyna dodała: My się dopiero rozkręcamy, sprawdzamy mniej więcej, gdzie co jest. Mamy już dużo znajomych, ale to tak na "dzień dobry".

Dziennikarka "DDTVN" postanowiła zapytać jednego z organizatorów dancingu, jak bawią się seniorzy.

- Na początku jest zawsze tak, spokojniej, trochę sztywno. No a później już wiadomo, jak już się rozbawią trochę, no to już szaleją -przyznał DJ, Przemysław Szalbot.

