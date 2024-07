W sanatorium puszczają im hamulce. "Nawet się nie kryją"

Niektórzy jadą do sanatorium, by odpocząć, zregenerować się i "podreperować" zdrowie. Inni natomiast nastawiają się przede wszystkim na dobrą zabawę, wdając się np. w przelotne romanse. Choć zazwyczaj przyjeżdżają z żonami lub mężami, i tak "puszczają im hamulce".

To jednak nie wszystko. Julia przeżyła największy szok po potańcówce, kiedy w nocy słyszała z korytarza rozmowy i śmiechy "sanatoryjnych par", które powstały już pierwszego wieczoru . Pomimo czekającej na nich w domu drugiej połówki, seniorzy nawiązywali w sanatorium bliższe znajomości, wdając się w chwilowe romanse. - Szczęście, że moja babcia taka nie jest, bo nie wiem, co bym zrobiła - podkreśla.

Z okien bazy zabiegowej fizjoterapeutki często widziały, że do spacerów czy kawy bez obecności żony faktycznie dochodziło. Zdradzają, że znają "wakacyjne pary", które umawiają się i przyjeżdżają każdego roku o tej samej porze, by spędzić wspólnie dwa tygodnie . Partnerzy i partnerki, którzy zostają w domach, o ich romansach nie wiedzą.

- Rano to on nie może, bo chce pospać. O godz. 12 to nie, bo będzie się opalał na plaży. Godz. 14 też nie pasuje, bo wtedy jest obiad, a po obiedzie będzie chciał odpocząć. W końcu wychodzi na to, że żadna godzina mu nie odpowiada - stwierdza Ela.