Wiadomo, ile zarabiała na początku kariery. Kwota zaskoczy niejednego

W 1994 roku Agnieszka Chylińska jeszcze nie przypuszczała, że wkrótce stanie się jedną z najbardziej znanych rockowych wokalistek w kraju. Karierę rozpoczynała jako młoda dziewczyna z zespołem O.N.A., a niedawno odebrała Diamentową Płytę za singiel "Kiedyś do ciebie wrócę". Dziś niemal każdy zna jej nazwisko i to nie za sprawą wieloletnich występów w jury programu "Mam talent", ale właśnie dzięki działalności muzycznej.

Podczas wywiadu z dziennikarzem "Co za tydzień" Agnieszka Chylińska opowiedziała, jak wyglądały początki jej kariery, a także jakie kwoty otrzymywała za swoje pierwsze występy.

Wokalistka, która zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki występom z grupą O.N.A, niejednokrotnie przechodziła odważne metamorfozy. W jednej z edycji "Mam Talent!" pojawiła się w prostych blond włosach z grzywką, by w kolejnej zaskoczyć wszystkich niebieskim irokezem.

Chociaż obecnie Agnieszka Chylińska prezentuje się w ciemnym kolorze włosów, w najnowszych odcinkach produkcji TVN możemy zobaczyć, jak styliści pracują nad kolejnymi przemianami artystki. Ostatnio 47-latka zaprezentowała się z włosami postawionymi do góry oraz wygolonymi bokami głowy.

