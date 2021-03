Widziała osobę, która ważyła 60 kg przy wzroście 160 cm. "Dramat"

I choć wiele się mówi o tym, jak niekorzystne skutki może przynieść tzw. body shaming, czyli wyśmiewanie, wyszydzanie kogoś z powodu wyglądu, to i tak wciąż pojawiają się osoby, które zamiast to piętnować, publicznie krytykują innych.

W komentarzach internauci zarzucają Klimasarze, że wykazała się brakiem wyczucia. "Dziewczyny czytają takie bzdury i nienawidzą siebie. Nie akceptują swojej fizyczności. Trzeba to piętnować", "Według rozumowania Pani Justyny, moja waga to dramat", "takie teksty mogą doprowadzić nie tylko do chorób typu anoreksja czy bulimia, ale też do samobójstw i samookaleczenia" - czytamy na Twitterze pod postem Marty Habior, producentki filmowej, która udostępniła na swoim profilu wpis młodej działaczki.