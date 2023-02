Widzisz taki uchwyt w pociągu? Naciśnij, a szybko sobie podziękujesz

Ten podłużny czerwony kawałek plastiku jest w rzeczywistości wajchą, która umożliwia delikatną regulację miejsca. Wystarczy, że pociągniemy uchwyt do góry, jednocześnie napierając plecami na oparcie, a fotel powoli i delikatnie przesunie się do pozycji bardziej leżącej. Jest to prawdziwa rewolucja, gdy mowa o jeździe pociągami, zwłaszcza jeżeli spędzamy w podróży długie godziny. Choć różnica nie jest znaczna, bo wynosi kilka centymetrów, nasze plecy nam za to podziękują. Zmienianie co pewien czas kąta sprawi, że pokonywanie trasy będzie bardziej znośne, a nasze ciało nie będzie zmuszone do przebywania ciągle w jednej pozycji - a to najważniejsze.