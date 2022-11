Widzisz taki uchwyt w przymierzalni? Pracownica sklepu zdradza, do czego służy

Wydaje się, że przymierzalnia w sklepie odzieżowym to niezbyt skomplikowana konstrukcja. Ścianki działowe, drążek, zasłona, ewentualnie drzwi. Chodzi jedynie o to, by zapewnić intymność przebierającym się klientom. Z tym jednak różnie bywa, zwłaszcza gdy jedynym zabezpieczeniem jest nieszczelna kotara.