Widzisz taki wieszak w kabinie? Wyjdź i dzwoń na policję

Wizyta w publicznej toalecie nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń, szczególnie jeśli chodzi o kwestię prywatności. Podobnie jest z przymierzalnią w sklepie. Z reguły po zamknięciu drzwi kabiny powinniśmy czuć się swobodnie, ale nie jest to możliwe.

Ta kropka to tak naprawdę otwór, który skrywa kamerę . Nagrania trafiają na kartę pamięci ukrytą w obudowie, co stanowi poważne zagrożenie dla naszej prywatności. Sprytnie ukryty obiektyw (o średnicy 1mm) filmuje każdy ruch - nawet w najbardziej prywatnych sytuacjach, takich jak korzystanie z łazienki czy podczas przebierania się.

Produkcja i sprzedaż tego typu sprzętu jest całkowicie legalna. Jednak podglądanie i rejestrowanie przypadkowych osób, zwłaszcza tych, które zdejmują ubranie, to przestępstwo . Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi zagrożenia, dlatego w hotelach, przymierzalniach i toaletach publicznych trzeba być wyjątkowo czujnym.

W przypadku zauważenia takiego podejrzanego urządzenia należy bezzwłocznie skontaktować się z policją , która może zdemontować sprzęt i spróbować zidentyfikować sprawcę. Pamiętaj o tym, aby w miejscach publicznych być szczególnie ostrożnym. Nie wszystko jest tym, na co wygląda.

To nie jest zwykły uchwyt

