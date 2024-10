Zamiast numeru PESEL, pobierz aplikację. Tak unikniesz wyłudzenia danych

Zewsząd słyszymy o tym, aby uważać na udostępnianie swoich wrażliwych danych, do których należy m.in. numer PESEL. 11-cyfrowy numer musimy podawać m.in. w aptece, przy odbiorze leków na receptę.

Jeżeli jesteśmy zmuszeni do podania numer PESEL w aptece, najlepiej jeśli zapiszemy go na kartce, którą przekażemy obsługującej nas osobie. Najlepiej nie wypowiadać 11 cyfr na głos. Możemy też spróbować innej metody. Jedyne, czego potrzebujemy, to aplikacja na smartfona mObywatel 2.0.