Widzisz to w łazience? Szybko wykonaj test papieru

Wilgoć w łazience to nie tylko brzydkie plamy czy zacieki na ścianach i płytkach. To również poważne zagrożenie dla zdrowia. Pleśń może sprawić, że codzienne przebywanie w łazience stanie się niebezpieczne. Jeżeli tradycyjne metody, jak wietrzenie czy wycieranie zawodzą, czas przyjrzeć się bliżej temu problemowi.

Jak jednak przekonać się, że wentylator działa prawidłowo? Pomocna w tym może być metoda z użyciem kartki papieru, którą zaprezentowała użytkowniczka Instagrama @grovehousereno. Jeżeli przyłożymy kartkę papieru do ją do wentylatora, a ona niego przylgnie, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, konieczne jest oczyszczenie urządzenia.

Jeśli jednak urządzenie działa, a tylko kratka wentylacyjna jest nieestetycznie pożółkła, warto sięgnąć po magiczne gąbki do usuwania zabrudzeń dostępne w sklepach. Regularne dbanie o stan wentylatora zminimalizuje ryzyko pojawienia się pleśni, co jest niezwykle istotne w zapobieganiu problemom zdrowotnym i estetycznym w łazience.

Włóż do każdej przegrody szuflady. Pralka będzie jak nowa

Włóż do każdej przegrody szuflady. Pralka będzie jak nowa

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!