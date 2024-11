Włóż do każdej przegrody szuflady. Pralka będzie jak nowa

Warto dbać o higienę pralki, ponieważ w takim sprzęcie mogą szybko pojawić się pleśń czy grzyby, a nowe urządzenie jest kosztownym wydatkiem. Nie potrzeba do tego jednak drogich, specjalistycznych środków, a kilku sprytnych trików, które uratują pralkę przed nieprzyjaciółmi, w tym również przed brzydkim zapachem.

Wiele osób, po zakończeniu prania, uchyla drzwiczki od pralki. Jest to bardzo dobry ruch, który z pewnością pomaga pozbyć się wilgoci. Nie jest on jednak wystarczający. Aby w pełni uchronić pralkę przed problemem, należy też otworzyć szufladkę na detergenty .

Dlaczego? Szufladka, do której wsypuje się proszek do prania i wlewa płyn do płukania, również ma kontakt z wodą. Po pewnym czasie może więc pojawić się na niej pleśń.