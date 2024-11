Wetrzyj w fugi. "Wyżre" pleśń w kilka minut

Regularne sprzątanie i czyszczenie łazienki jest bardzo ważne. Choć niektórym wydaje się, że robią to dobrze, często zapominamy o miejscach, takich jak deska sedesowa czy fugi. To właśnie na nich - w okolicy wanny, umywalki i kabiny prysznicowej, pojawia się najwięcej pleśni, która nie tylko brzydko wygląda, ale jest groźna dla naszego zdrowia.

Jak wyczyścić fugi z pleśni?

Z tego względu warto poznać kilka domowych sposobów, które są równie dobre, co chemiczne środki czyszczące i pozwolą nam pozbyć się pleśni z fug. Jednym z najczęściej polecanych jest ocet, który świetnie radzi sobie z zarodnikami pleśni.

Kwasowa formuła octu doskonale rozpuszcza i usuwa zarówno pleśń, jak i inne osady. To, co należy zrobić, to wymieszać jedynie ocet z wodą w stosunku 1:1, a przygotowany roztwór wetrzeć w brudne fugi. W razie potrzeby można powtórzyć czynność kilka razy.

Innymi, równie polecanymi sposobami, są te z użyciem sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Opakowanie sody lub proszku wystarczy wymieszać z odrobiną wody - tak, aby powstała gęsta pasta. Papkę należy nałożyć na fugi na ok. pół godziny, a po tym czasie wyszorować szczoteczką. Ostatnim krokiem jest dokładnie spłukanie wodą.

Jak zapobiegać powstawaniu pleśni?

Aby pleśń w łazience się nie pojawiała, po każdej kąpieli warto przetrzeć fugi, co zapobiegnie zbieraniu się wilgoci oraz brudu. Regularne wietrzenie łazienki i stosowanie domowych trików (z octem, sodą czy proszkiem) lub specjalnych impregnatów do fug to skuteczne sposoby, które pomogą utrzymać je w czystości i uniknąć powstawania pleśni. Impregnaty tworzą ochronną warstwę na fugach, co dodatkowo je ochroni.

