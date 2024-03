Widzowie wstrzymali oddech. W programie pojawił się sobowtór znanego aktora

"Magia nagości" to kontrowersyjne show, które przyciąga przed telewizory mnóstwo widzów. Program doczekał się edycji w różnych krajach, w tym w Polsce. Widzowie jednego z zagranicznych sezonów niedawno przeżyli niemałe zaskoczenie. Jeden z uczestników do złudzenia przypominał popularnego aktora. Część internautów zastanawiała się... czy to nie jest Simon Pegg we własnej osobie.