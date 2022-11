Więcej odsłoniła, niż zasłoniła. Ażurowa spódnica Edyty Herbuś robi furorę

Ostatnio słowo należy do broszki

Chociaż frędzle mówią jedno, to broszka, a właściwie wielka aplikacja na prawej klapie Edyty Herbuś przenosi nas w zupełnie inne rejony. Czerwony kwiat poszedłby w tango z Jackiem Komanem i pozwolił Edycie Herbuś wcielić się w postać Roxanne z "Moulin Rouge". To bardzo ciekawa stylizacja, w której można doszukiwać się drugiego dna, odniesień do przeszłości i subkultury.