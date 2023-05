Większość osób robi to źle. Podolog o "ścieraniu" suchych pięt

Jak zatem robić to poprawnie? - Zrogowacenia na podeszwie należy delikatnie zeszlifować na sucho, a nie na mokro. Najlepiej z pomocą tarki papierowej do stóp. Jednak nie należy robić tego codziennie, aby nie pobudzać skóry, co może przyczynić się do kłopotu z pękającymi piętami lub powstania większych zrogowaceń. Najlepiej "ścierać" pięty kiedy zachodzi potrzeba, ale nie częściej niż raz na dwa tygodnie - mówi Sylwia Purzyńska.