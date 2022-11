Wiele osób popełnia ten błąd przy smażeniu kotletów. To rujnuje ich smak

Olej do smażenia kotletów powinien być mocno rozgrzany i powinno być go sporo. To nie sprawi, że mielone będą tłustsze - wręcz przeciwnie, nabiorą chrupkości i przysmażą się równomiernie. Musimy tylko pamiętać, żeby nie smażyć zbyt wielu kotletów na patelni w tym samym czasie. To błąd, który sprawi, że temperatura oleju spadnie, a mięso "wypije" tłuszcz. Wycieknie też z niego woda i w konsekwencji przestanie być soczyste i nie będzie smaczne.