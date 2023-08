Wiele osób robi tak na weselach. Kamińska-Radomska mówi o faux pas

Pod nagraniem szybko pojawiło się wiele komentarzy. Część osób zgodziła się ze słowami ekspertki. "Dokładnie tego samego uczyła mnie mama" - napisała jedna z komentujących. "To jest bardzo ważny i ciekawy temat, dziękuję, że Pani go podjęła. Niestety, niejednokrotnie na weselach można spotkać panów, którzy ruszając w tan, zwłaszcza na lekkim rauszu, są skorzy do zdejmowania marynarek. Zasada ta pozostaje więc raczej nieznana" - można przeczytać pod nagraniem.