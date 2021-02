Prof. Wielgoś o metodach aborcji. "Mniej inwazyjna"

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Mirosław Wielgoś z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz wypowiedział się m.in. na temat metod aborcji. - Jeżeli mówimy o przerywaniu ciąży i nie wnikamy w przyczyny ani aspekty prawne to aborcja chirurgiczna czy zabiegowa to jest jedna metoda. Inny sposób to farmakologiczna terminacja ciąży z użyciem odpowiednio zastosowanych leków - tłumaczył profesor i dodał, że przed zmianą prawa to ten drugi rodzaj aborcji był najczęstszy.

Rozwiń