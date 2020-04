Wielkanoc 2020. Abp Stanisław Gądecki twierdzi, że pandemia nam pomoże. "Bóg może jednak ze zła wyprowadzić dobro"

"Choć zło nie staje się dobrem – Bóg może jednak ze zła wyprowadzić dobro. Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie. Dlatego warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: jest to czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija; oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie i ku innym" – powiedział.